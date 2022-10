Test d’ingresso Medicina | dal 2023 nuove regole | cosa cambia

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Buone notizie per tutti gli aspiranti studenti della facoltà di: a partire dalilcambierà volto e subirà un drasticomento. Già a partire da quest’anno sono state ridimensionate le tanto temute domande di cultura generale rispetto alle prove precedenti. Al loro posto sono stati somministrati quiz di ragionamento logico e numerico, seguiti da una seconda parte disciplinare composta da domande di fisica, chimica, biologia e matematica. Dal, invece, ilmento più drastico. Non ci sarà più un’unica prova per tutti i candidati, ma due sessioni l’anno aperte a studenti sia di quinta che di quarta superiore, concomposti da 50 quesiti da risolvere in 90 minuti.Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio ...