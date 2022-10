Terremoto oggi a Genova, scossa magnitudo 3.3-3.8 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – Terremoto oggi a Genova. Secondo l’Ingv, è stata registrata alle 23.41 una scossa nella zona del capoluogo della Liguria. Il sisma, secondo le stime provvisorie, è stato di magnitudo compresa tra 3.3 e 3.8. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) –. Secondo l’Ingv, è stata registrata alle 23.41 unanella zona del capoluogo della Liguria. Il sisma, secondo le stime provvisorie, è stato dicompresa tra 3.3 e 3.8. L'articolo proviene da Italia Sera.

