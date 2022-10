Terremoto Genova | nuova scossa di magnitudo 3 5

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022), 5 ott. (Adnkronos) -diavvertita nel Genovese: la terra ha tremato alle ore 23:41 di ieri sera. Secondo le rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia laè stata 3.5 con epicentro a due chilometri ad Ovest del comune di Davagna e con una profondità di 8 chilometri. Il sisma è stato avvertito in tutta la città di. Il presidente della Liguria Giovanni Toti subito dopo l'evento ha riferito di essere "in costante contatto con la Sala operativa della Protezione civile regionale" e che "non risultano criticità, il 118 appena contattato non segnala emergenze".