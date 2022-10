Terremoto a Genova | la scossa vista dalla telecamera

RaiNews

Una forte scossa diè stata avvertita aalle 23.41. Ingv ha registrato una magnitudo di 3.5 epicentro a 2 chilometri da Davagna, profondità 8 chilometri, nella stessa zona dove nelle scorse settimane si ...approfondimento, forte scossa avvertita in centro città Zona ad alto rischio sismico I sismografi, precisa l'Igp, hanno registrato ildi notte, alle 3:26 ( ore 10:26 ... Paura in Liguria, scossa di terremoto con magnitudo 3.5 alle 23.41, l'epicentro a Davagna "Siamo stati tutti presi un po' alla sprovvista - dice il sindaco - perché episodi del genere qui non si sono mai verificati" ...Scossa di terremoto M 3.5 avvertita al nord Italia, in Liguria, ecco cosa attendersi e le dichiarazioni del sismologo ...