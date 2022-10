Tennis | Torneo Monastir | Stefanini costretta al ritiro

L'azzurra era sotto 6 - 3 1 - 0 contro la francese Parry al secondo turno MONASTIR (TUNISIA) - Semaforo rosso per Lucrezia Stefanini nel secondo turno del "Jasmin Open", nuovoWta 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Monastir, in Tunisia. La 24enne di Carmignano, numero 152 del ranking e promossa dalle ...Djokovic escluso dall'Australian Open 2022: la ricostruzione Arrivato in Australia sulla base di una esenzione per giocare ilgarantita daAustralia e da due comitati di medici dello ...L'azzurra era sotto 6-3 1-0 contro la francese Parry al secondo turno MONASTIR (TUNISIA) (ITALPRESS) - Semaforo rosso per Lucrezia Stefanini ...Un addio sofferto quello di Jannik Sinner la scorsa settimana al torneo Atp di Sofia. L’azzurro ha dovuto abbandonare la semifinale in corsa per il titolo del torneo al terzo set contro Holger Rune. I ...