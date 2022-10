Tennis | operazione all’anca per Reilly Opelka | l’americano costretto a fermarsi

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Lo si era lasciato al torneo di Washington, sconfitto dall’australiano Nick Kyrgios che poi sarebbe andato a prendersi il titolo, poi una serie di forfait: Montreal, Cincinnati e US Open. Le motivazioni riguardavano problemi fisici, ma non era nota la specificità della criticità di. A distanza di tempo, nelle ultime ore, qualcosa di più è venuto fuori. Secondo quanto riportato da GQ, infatti, il forte big server statunitense si è sottoposto a un’dalla quale si sta riprendendo. In questo momento,, sta cercando di occupare il suo tempo con qualcosa che va oltre il, ovvero la moda.ha partecipato, infatti, alla Paris Fashion Week, dove è stato tra gli ospiti speciali e ha mostrato particolare apprezzamento per lo ...

