TENNIS | DJOKOVIC HA RICOMINCIATO AD ANDARE FORTE

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sarà una strada lunga e impervia, ma a Novaknon mette paura praticamente nulla. E siccome le ha viste davvero di tutti i colori durante un 2022 che per lui ha segnato davvero uno spartiacque importante, ritrovatosi di colpo dalla numero 1 mondiale fino addirittura alla 7 tra assenze “forzate” dai tornei e altri problemi di varia natura, pensare dia riprendersi il trono non è poi una cosa che dovrebbe spaventarlo più tanto. Mattoncino dopo mattoncino, Nole dovrà ricostruire il proprio castello e per farlo è ripartito da Tel Aviv, dove ha conquistato d’autorità il torneo ATP 250 che ne ha segnato il ritorno sulle scene dopo oltre 10 settimane di assenza (mancava dalla vittoriosa finale di Wimbledon contro Kyrgios). Checché se ne dica, quando va in campo il suo lo sa fare, eccome: nelle 32 partite disputate da gennaio in poi, appena 5 ...