Svelata la nuova classifica dei migliori cocktail bar al mondo e l'Italia è sempre più presente (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La sera più attesa per la bar industry globale, uno dei momenti più seguiti e più celebrati. Parliamo della fatidica classifica dei World 50 Best Bars, la cui proclamazione finale quest'anno si è svolta a Barcellona nella nottata di ieri. Un momento che arriva al settore come culmine di un anno di lavoro, traguardi, risultati e collaborazioni proficue, ma allo stesso tempo anche al consumatore finale. Il settore beverage non può contare su una guida Michelin e così questa resta ad oggi la classifica più popolare, blasonata e richiesta per il panorama dei cocktail bars internazionali. Come si fa a scalare la vetta? Sulla carta ci sono una serie di step che sembrano fondamentali per avere perlomeno accesso ad una massa critica che si occupa appunto di selezionare, testare e valutare ogni singolo locale. Al momento però quello che ci ...

