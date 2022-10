Supersex, Rocco Siffredi: “La serie non racconta la mia vita reale” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La serie Netflix su Rocco Siffredi racconterà la vita e la carriera dell’attore, ma come tiene a precisare lui stesso, non riporterà la verità esatta. Supersex, la vita del pornodivo Creato dalla regista Francesca Manieri, Supersex racconterà tutti i dettagli della vita del pornodivo, comprese le fasi dell’infanzia e alcuni segreti sulla famiglia di Rocco Siffredi. La storia racconterà anche delle sue relazioni e delle sue origini, comprese le motivazioni che lo hanno spinto ad intraprendere una carriera nel mondo della pornografia. In un’intervista alla rivista italiana FQ, il divo ha però dichiarato che quanto si vedrà in Supersex non sarà la totale realtà dei fatti. “Tutto ciò che vedrete in ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 5 ottobre 2022) LaNetflix suracconterà lae la carriera dell’attore, ma come tiene a precisare lui stesso, non riporterà la verità esatta., ladel pornodivo Creato dalla regista Francesca Manieri,racconterà tutti i dettagli delladel pornodivo, comprese le fasi dell’infanzia e alcuni segreti sulla famiglia di. La storia racconterà anche delle sue relazioni e delle sue origini, comprese le motivazioni che lo hanno spinto ad intraprendere una carriera nel mondo della pornografia. In un’intervista alla rivista italiana FQ, il divo ha però dichiarato che quanto si vedrà innon sarà la totale realtà dei fatti. “Tutto ciò che vedrete in ...

