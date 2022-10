Supersex, Rocco Siffredi: "La serie Netflix non sarà una rappresentazione realistica della mia vita" (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Rocco Siffredi parla della serie Netflix Supersex, ispirata alla sua vita e alla sua carriera nel mondo del porno, specificando che non racconterà l'esatta verità. Dopo l'annuncio da parte di Netflix dell'arrivo di Supersex, serie ispirata alle gesta del pornodivo Rocco Siffredi, l'attore stesso è intervenuto per chiarire che lo show in lavorazione "non sarà un rappresentazione realistica della sua vita". "Questa bellissima storia è ispirata alla mia vita, ma non è la mia vita", ha detto Siffredi in un'intervista pubblicata nel fine settimana dalla ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 ottobre 2022)parla, ispirata alla suae alla sua carriera nel mondo del porno, specificando che non racconterà l'esatta verità. Dopo l'annuncio da parte didell'arrivo diispirata alle gesta del pornodivo, l'attore stesso è intervenuto per chiarire che lo show in lavorazione "nonunsua". "Questa bellissima storia è ispirata alla mia, ma non è la mia", ha dettoin un'intervista pubblicata nel fine settimana dalla ...

