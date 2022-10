Suora campana in udienza dal Papa per i suoi cento anni

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Domani compiedi vita di cui 70 vissuti a Napoli, nel convento attiguo alla basilica Madonna del Buon Consiglio di Capodimonte. Suor Filomena Gisoldi, religiosa della congregazione delle Suore francescane dei Sacri Cuori, oggi – in occasione del suo imminente compleanno – è stata ricevuta in Vaticano daFrancesco. A Roma è giunta in autobus. Sveglia prima dell’alba e viaggio verso la Capitale con alcune sue consorelle, tra cui la la superiora generale, madre Amabile Galatà, accompagnate da monsignor Salvatore Ardesini. Originaria dell’Irpinia, ha perso la mamma durante il terremoto del 1930 che causò il crollo della sua abitazione. Lei riuscì a salvarsi. Poi è entrata nella congregazione delle suore Ancelle della Chiesa, che si è unita alla alla congregazione delle Suore ...

