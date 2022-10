Sul senso fascista dell’antifascismo Il commento di Ippolito

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il risultato elettorale del 25 settembre ha aperto, senza ombra di dubbio, una nuova prospettiva all’Italia: un’onda lunga, un ordine politico-parlamentare che dominerà la scena dei prossimi cinque anni, comunque vada per la longevità del novello esecutivo. In questa delicata fase di passaggio da Mario Draghi a Giorgia Meloni, purtroppo, è stata aperta dalle sinistre una polemica furibonda un po’ ovunque sui macabri destini che il nostro Paese starebbe attraversando e dovrebbe rassegnarsi a vivere nell’avvenire: si continua ad evocare il fantasma del fascismo, ad accusare personalmente e politicamente Meloni e i suoi di esserne l’incarnazione, paventando scenari foschi e irrealistici che nulla hanno a che vedere con l’Italia di oggi. Diciamo subito che tali considerazioni sono sconclusionate, false e sbagliate. E lo sono non perché sia vietato avere ostilità ed antipatia per la destra, ...