SUBURRÆTERNA è il nuovo progetto Netflix | dopo 3 stagioni di Suburra | si torna a Roma

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Grandi notizie per i fan di, una delle serie made in Italy più amate dal pubblico di. Oggi infatti, è arrivato un comunicato ufficiale che rivela del primo ciak aper. La serie tv, che espande l’universo, con la nuova storia originale prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – arriverà solo sunel 2023. Nel cast Giacomo Ferrara nel ruolo di Spadino e Filippo Nigro in quello di Amedeo Cinaglia, mentre Carlotta Antonelli e Federica Sabatinino a vestire i panni rispettivamente di Angelica e Nadia. Non ci sarà invece Alessandro Borghi, come ricorderete infatti, nella terza stagione di, Aureliano muore. Il giovane infatti, si ritrova insieme a Spadino nel luogo ...