Suburra 4 ci sarà | iniziano le riprese dello spin-off “Suburra Eterna” | il cast e l’uscita su Netflix

... 'Cappella ancora non realizzata' La nuova serie Il nuovo ciclo dici porta nel 2011, ... Spadinodunque costretto a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo ...La serie è tratta dall'opera letterariascritta da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini - ... Spadino (Giacomo Ferrara)dunque costretto a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia ...