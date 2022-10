Suarez | futuro in USA? I Los Angeles Galaxy lo cercano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Finita l’avventura uruguaiana di? Il calciatore potrebbe approdare in MLS, dove lo cerca l’LALuispotrebbe aver finito la sua fase di “luna di miele” con il campionato uruguaiano. Arrivato in estate al Nacional, il suo contratto scade il mese prossimo e il pistolero potrebbe volare negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal Sun, gli agenti del calciatore avrebbero incontrato i dirigenti dei Los. I californiani potrebbero lasciare partire l’ex Juve Douglas Costa per tesserare il Pistolero. Si prospetta quindi per lui la possibilità di rincrociare nel Trafico – il derby di Los– due storici rivali: Gareth Bale e Giorgio Chiellini L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Un unicum in Italia che apre le porte ad unin cui l'interculturalità e l'inclusione sono ... il Vicepresidente del Parlamento croato Veljko Kajtazi ; l'artista Paco. Il Concorso "...L'ex Atletico non esclude unnella Mls, con Messi. A Luisviene chiesto se esclude di giocare di nuovo in Europa Avresti fatto un altro anno all'Atletico Cos'è che ti ha fatto più ... Futuro a stelle e strisce per Suarez I Los Angeles Galaxy fanno sul serio per il Pistolero Nel giorno della presentazione con il Bologna, Joshua Zirkzee ha parlato anche dei propri progetti per il futuro: "Tornare al Bayern E In un ...Luis Suárez se quedó en junio sin equipo hasta que firmó por Nacional de Montevideo. Su plan era jugar allí hasta el Mundial y luego, resolver su futuro. Algo que ya parece haber hecho. Todo apunta a ...