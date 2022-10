Stipendio dimezzato per i medici del 118 | così le ambulanze rischiano lo stop

Alessan27259340 : @monica603277441 @gabrillasarti2 Quanto mi mancano Poi Stipendio dimezzato e prezzi raddoppiati - romatoday : Stipendio dimezzato ai medici del 118: così le ambulanze del Lazio rischiano di fermarsi - graziavalent1 : RT @rep_roma: Dimezzato lo stipendio dei medici del 118: 'Fermiamo le ambulanze' [aggiornamento delle 11:52] - barbamob : RT @rep_roma: Dimezzato lo stipendio dei medici del 118: 'Fermiamo le ambulanze' [aggiornamento delle 11:52] - rep_roma : Dimezzato lo stipendio dei medici del 118: 'Fermiamo le ambulanze' [aggiornamento delle 11:52] -

... ma ancor di più, come in questo caso, che ai medici del 118 del Lazio vengalo". "I medici del 118 di tutta l'Italia stanno abbandonando, in massa, il servizio, perché i loro ...... che il governo uscente ha invece approvato per i medici del Pronto Soccorso, ma addirittura che ai medici del 118 del Lazio vengalo. Ricordiamoci che i medici del 118 di tutta l'...ROMA - E' allarme braccia incrociate per i medici del 118 che nei giorni scorsi hanno denunciato il dimezzamento delle loro competenze economiche da parte di ARES 118 Lazio passando da 40 a 20 euro. P ...Non più 40 euro l’ora come durante l’emergenza Covid, ma il compenso ritornerà ad appena 20. Esattamente la metà. Ai medici del 118 è stato dimezzato lo stipendio così in molti scelgono di rinunciare ...