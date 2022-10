Stellantis con Indomobil per lanciare Citroen in Indonesia

...una comprovata esperienza di successomarchi automobilistici globali. Soprattutto, ... Sono queste le qualità checercava in un partner per aiutarci a lanciare Citroen in Indonesia, ...Debole il settore auto, tra i più penalizzati in questa fase,Pirelli & C eche registrano alcune tra le performance peggiori assieme a Hera ed Enel e Banco Bpm . Limita i danni ...Dopo il rialzo delle ultime giornate, innescato dall'allentamento delle pressioni sui rendimenti dei titoli di Stato, le Borse europee virano decisamente in rosso.ROMA (ITALPRESS) - Stellantis ha nominato il Gruppo Indomobil per la gestione delle attività Citroen in Indonesia. L'annuncio è stato fatto dai due partn ...