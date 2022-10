Stankovic | quando i tarocchi gli predissero la carriera da allenatore

C'è stato un tempo in cui Melissa P. ha fatto i tarocchi a Dejane ne ha predetto il futuro da allenatore. Alla destra del serbo c'è Arisa vestita di ... puoi disdirevuoi. L'offerta ......a Genova al posto di D'Aversa naufragò. Adesso, invece, in ventiquattr'ore si è arrivati alla firma. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdirevuoi.Certo, il campionato serbo non è il massimo della competitività, ma in ogni caso i numeri parlano chiaro e testimoniano quanto di buono fatto. Stankovic ha un modulo che preferisce su tutti, il ...Sampdoria, Stankovic come Mihajlovic: il filo conduttore che li lega e la grinta serba per salvare il campionato.