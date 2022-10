Sport invernali, decisione su russi e bielorussi attesa per il 22 ottobre (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sabato 22 ottobre è la data da cerchiare in rosso sul calendario per tutti gli appassionati di Sport invernali. In quell’occasione, infatti, la Fis (Federazione internazionale sci e snowboard) dovrebbe pronunciarsi in merito alla partecipazione degli atleti russi e bielorussi alla prossima stagione delle discipline invernali. Ovviamente, gli Sport più interessati dalla decisione sono lo sci di fondo, lo snowboard e il freestyle, poiché in questi ambiti uomini e donne provenienti dai Paesi in questione possono recitare ruoli da protagonisti. I dettagli della decisione che potrebbe investire gli Sport invernali (Credit foto – uvex winterSports)Fra 18 giorni, infatti, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sabato 22è la data da cerchiare in rosso sul calendario per tutti gli appassionati di. In quell’occasione, infatti, la Fis (Federazione internazionale sci e snowboard) dovrebbe pronunciarsi in merito alla partecipazione degli atletie bieloalla prossima stagione delle discipline. Ovviamente, glipiù interessati dallasono lo sci di fondo, lo snowboard e il freestyle, poiché in questi ambiti uomini e donne provenienti dai Paesi in questione possono recitare ruoli da protagonisti. I dettagli dellache potrebbe investire gli(Credit foto – uvex winters)Fra 18 giorni, infatti, la ...

