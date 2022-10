Sport e spettacolo: ad Albano serata benefica per la Croce Rossa (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Albano Sant’Alessandro. Sport, spettacolo e solidarietà danno vita a un evento benefico ad Albano Sant’Alessandro. L’appuntamento è venerdì 7 ottobre al campo Sportivo, dove si terrà un’iniziativa a favore della Croce Rossa: l’obiettivo è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza per il territorio dell’Hinterland. La serata si aprirà alle 19.30 ospitando diverse performances artistiche e Sportive: fino alle 20.30 andranno in scena esibizioni di ballo, karate e muay thai, ma ci sarà spazio anche per la pallavolo, il tennis e altri Sport ancora. Non mancherà, inoltre, la musica, con il pianista bergamasco Davide Locatelli pronto a regalare tante emozioni. Alle 20.45, poi, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 ottobre 2022)Sant’Alessandro.e solidarietà danno vita a un evento benefico adSant’Alessandro. L’appuntamento è venerdì 7 ottobre al campoivo, dove si terrà un’iniziativa a favore della: l’obiettivo è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza per il territorio dell’Hinterland. Lasi aprirà alle 19.30 ospitando diverse performances artistiche eive: fino alle 20.30 andranno in scena esibizioni di ballo, karate e muay thai, ma ci sarà spazio anche per la pallavolo, il tennis e altriancora. Non mancherà, inoltre, la musica, con il pianista bergamasco Davide Locatelli pronto a regalare tante emozioni. Alle 20.45, poi, ...

