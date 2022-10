Spaccio e violenza al Pigneto | l' allarme degli abitanti | ' In pericolo anche di giorno'

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nel quartiere di Roma è stata trovata la droga sintetica 'più forte del mondo'. Una coppia è stata arrestata per, nascondeva cocaina nel seggiolone della ...

VeneziaToday

Nel quartiere di Roma è stata trovata la droga sintetica 'più forte del mondo'. Una coppia è stata arrestata per, nascondeva cocaina nel seggiolone della ...... lasciando ai cosiddetti "cani sciolti", i quali detengono poco potere, laurbana che ... Lodi sostanze stupefacenti, per esempio, avviene sempre di più a domicilio, con la chiusura ... Violenza, spaccio, criminalità: «La nostra forza sarà la presenza» Nel quartiere di Roma è stata trovata la droga sintetica "più forte del mondo". Una coppia è stata arrestata per spaccio, nascondeva cocaina nel seggiolone della figlia ...GROSSETO - Pubblicata la consueta classifica de Il Sole 24 ore che fotografa l'indice di criminalità delle province italiane. Grosseto è al 22esimo posto ...