mia figlia abita al Pigneto,quartiere…

I residenti del quartierelanciano un appello alle istituzioni municipali e al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sull'emergenza droga e, che dall'estate sembra aver subito una ...Non è la prima volta che ildiventa teatro di rapine e aggressioni. I residenti hanno fatto ... Un altro problema è lodi droga. Spaccio al Pigneto, l'allarme dei residenti: "Ci sentiamo in pericolo anche di giorno" - Italia Risse, accoltellamenti, aggressioni, ragazzi che si drogano anche in pieno giorno dietro le macchine. I residenti del quartiere Pigneto lanciano ...Una donna di 54 anni ha subito molteplici atti di violenza da parte di due uomini africani per la durata di un giorno intero.