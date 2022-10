“Sono malata”. La famosa attrice lo confessa durante un’intervista, fan in lacrime: “Sempre tenuto nascosto” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’attrice Emma Caulfield è malata di sclerosi multipla. È la famosa interprete di Anya nel telefilm Buffy a rivelare la triste novità. Tra l’altro questo è un periodo alquanto prolifico per la bravissima professionista americana che a breve tornerà al lavoro per indossare nuovamente i panni di Dottie (che abbiamo visto in WandaVision) nella serie ‘Agatha: Coven of Chaos‘. E proprio durante la promozione della nuova serie Marvel, la Caulfield ha rivelato a Vanity Fair della malattia. La donna ha raccontato di aver scoperto di essere affetta da sclerosi multipla già nel 2010, ma l’ha tenuto nascosto per anni, per paura di non lavorare. Ha raccontato Emma: “Non ho mai avuto grossi problemi di salute. Nel 2010, stavo lavorando a Gigantic di Marti Noxon, e prima di iniziare le ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’Emma Caulfield èdi sclerosi multipla. È lainterprete di Anya nel telefilm Buffy a rivelare la triste novità. Tra l’altro questo è un periodo alquanto prolifico per la bravissima professionista americana che a breve tornerà al lavoro per indossare nuovamente i panni di Dottie (che abbiamo visto in WandaVision) nella serie ‘Agatha: Coven of Chaos‘. E propriola promozione della nuova serie Marvel, la Caulfield ha rivelato a Vanity Fair della malattia. La donna ha raccontato di aver scoperto di essere affetta da sclerosi multipla già nel 2010, ma l’haper anni, per paura di non lavorare. Ha raccontato Emma: “Non ho mai avuto grossi problemi di salute. Nel 2010, stavo lavorando a Gigantic di Marti Noxon, e prima di iniziare le ...

