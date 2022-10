Sondaggi politici Swg | i giovani i meno soddisfatti della vittoria di Meloni

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Solo il 14% degli under 25 approva l’esito delle elezioni Con le elezioni politiche alle spalle e la formazione del nuovo governo ancora davanti a noi, gli ultimidi Swg mirano a cogliere il sentiment degli italiani di fronte all’attualità politica. Quello che emerge è un generale disincanto. A esseredell’esito del voto è solo il 39% dei nostri connazionali. La cifra è inferiore a quella di quanti hanno votato per il centrodestra, quasi il 44%, perché in questo caso parliamo del 39% di tutti gli aventi diritto, inclusi i tanti astenuti. Si tratta, comunque, di una percentuale che sale con l’età, arrivando al 45% tra chi ha più di 64 anni, è del 40% tra i 45 e i 64 anni, scende al 39% tra chi ne ha tra i 35 e i 44, al 28% per i 25-34enni e crolla al 14% per che ne ha ...