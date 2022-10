Sondaggi politici elettorali oggi 5 ottobre 2022: Mario Draghi saluta Palazzo Chigi con il gradimento ai massimi da oltre un anno (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sondaggi politici elettorali oggi 5 ottobre 2022 Sondaggi politici elettorali oggi 5 ottobre 2022 – Mario Draghi chiude la sua esperienza di governo con l’indice di fiducia ai massimi da oltre un anno. Lo rivela l’ultimo Sondaggio realizzato da Ipsos per Il Corriere della Sera, che ha registrato un gradimento per il presidente del Consiglio tanto trasversale quanto inatteso. Secondo l’istituto presieduto da Nando Pagnoncelli, l’indice di fiducia degli elettori di Fratelli d’Italia è pari al 66 percento per Mario Draghi e al 59 percento ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 ottobre 2022)chiude la sua esperienza di governo con l’indice di fiducia aidaun. Lo rivela l’ultimoo realizzato da Ipsos per Il Corriere della Sera, che ha registrato unper il presidente del Consiglio tanto trasversale quanto inatteso. Secondo l’istituto presieduto da Nando Pagnoncelli, l’indice di fiducia degli elettori di Fratelli d’Italia è pari al 66 percento pere al 59 percento ...

Wild_Mars : RT @_StefanoPozzoli: @di_reddito I sondaggi che i politici continuano a controllare a pochi giorni dalle elezioni sono the new 'passare la… - _StefanoPozzoli : @di_reddito I sondaggi che i politici continuano a controllare a pochi giorni dalle elezioni sono the new 'passare… - bianchi521 : @spinax64 Mi sembra che il problema dei politici sia invece di seguire i sondaggi su chi va su e chi va giù. Buon d… - ilsussidiario : Sondaggi politici/ FdI cresce ancora (26,8%), M5s +1,1%, Terzo polo supera la Lega - infoitinterno : Sondaggi politici: volano M5s e Meloni, Pd a picco e Calenda supera Salvini -