Si sposano finalmente: “Coroniamo il nostro sogno dopo 12 anni di fidanzamento” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) I due piccioncini finalmente si sposano: la coppia ha raccontato in tv di stare realizzando il proprio sogno dopo 12 anni di fidanzamento. Sono trascorsi pochissime settimane da quando l’amata coppia di Mediaset è convolata a nozze dopo più di 10 anni di fidanzamento, ma adesso altri due giovanissimi piccioncini hanno rivelato in tv di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 5 ottobre 2022) I due piccioncinisi: la coppia ha raccontato in tv di stare realizzando il proprio12di. Sono trascorsi pochissime settimane da quando l’amata coppia di Mediaset è convolata a nozzepiù di 10di, ma adesso altri due giovanissimi piccioncini hanno rivelato in tv di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

lele_7_8_3 : Ok è arrivato io momento per mettermi in paro con HOB, i miei bimbi si sposano finalmente - _VanDragon : Rhaenyra e Daemon che finalmente si sposano #HouseOfTheDragon - Misterj48024918 : #gregorelli le gregorelle sono andate a comprare il vestito del matrimonio e ordinato alle suddite di fare lo stess… - frasergaryen : Questi finalmente si sposano…:::: #HouseOfTheDragon #HouseOfTheDragonHBO - Luanaisme : Finalmente si sposano ?? #Seversin -