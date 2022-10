Si è impigrito | Galeone punge il discepolo Allegri E su Marco Giampaolo

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Infuria il campionato, rispunta la Champions e Giovanniche di Max, Gian Piero Gasperini eresta il padre putativo, osserva e analizza, spiega teoremi e fornisce indizi., cosa pensa del momento dei suoi tre figli sportivi? «Ottime cose per Gasp, ondivaghe per Max e dolorose per, uno studioso del calcio assai stimato. Lo frega però il suo essere "secchione", legato agli schemi. Dovrebbe avere più fantasia».e Gasp, così uguali ma così diversi? «Max e Pierino sono stati miei giocatori. Erano mister in campo, leggevano la partita come pochi. Soprattutto Gasp».è un risultatista, giusta la continua crocifissione? «Tornando a Torino ha rinunciato a offerte clamorose di Real e PSG. Gli ...

Giovanni Galeone, ex tecnico nonché maestro riconosciuto di Gasperini, Allegri e Giampaolo, ha parlato a Libero dei suoi allievi. "Ottime cose per Gasp, ondivaghe per Max e dolorose ...Di seguito un estratto delle parole di Galeone al quotidiano ... Negli ultimi tempi si era un po' impigrito, voleva stare vicino agli amici, alla famiglia. Non è mai stato adorato a Torino, neppure ...