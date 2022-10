Shock a Roma, poliziotto si suicida con la pistola d’ordinanza: lascia 3 figli piccoli (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La notizia è di quelle che non si vorrebbero mai sentire. Eppure ancora una volta un poliziotto – il secondo in un mese – si è suicidato. Il poliziotto aveva 37 anni. lascia la moglie e 3 figli ancora piccoli. Sgomento e dolore tra i colleghi alla notizia del suicidio, avvenuto a Roma nel pomeriggio del 4 ottobre, con la pistola d’ordinanza. poliziotto suicida all’Ardeatino L’agente sì è ucciso in via S. Petronilla, nel quartiere Ardeatino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno immediatamente soccorso il 37enne, ma per lui non c’era niente da fare. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato un’indagine sull’accaduto. La redazione si stringe al dolore della famiglia. Qualche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La notizia è di quelle che non si vorrebbero mai sentire. Eppure ancora una volta un– il secondo in un mese – si èto. Ilaveva 37 anni.la moglie e 3ancora. Sgomento e dolore tra i colleghi alla notizia del suicidio, avvenuto anel pomeriggio del 4 ottobre, con laall’Ardeatino L’agente sì è ucciso in via S. Petronilla, nel quartiere Ardeatino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno immediatamente soccorso il 37enne, ma per lui non c’era niente da fare. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato un’indagine sull’accaduto. La redazione si stringe al dolore della famiglia. Qualche ...

