Seth Rollins | “Sto facendo un ottimo lavoro anche se Roman Reigns continua ad evitarmi”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il periodo trascorso dain promotion come la Ring Of Honor lo ha certamente aiutato ad affinare il suo mestiere prima del debutto in WWE. L’attuale carattere odioso dicome heel non manca mai di infastidire i fan. Inoltre,non fa promo scritti a tavolino, proprio come. L’ultima volta cheha affrontato quest’ultimo per il WWE Universal Championship ha dato il via alla Royal Rumble. The Visionary ha giocato d’astuzia con, riportando la gimmick dello Shield per l’incontro. La contesa è terminata per squalifica dopo cheha soffocato l’avversario senza lasciarlo andare.ha sempre battuto il Tribal Chief nei big match, con vittorie su di lui ...