Serie A | Correa | con fastidio al ginocchio dopo la partita contro il Barcellona

L'Inter di Milano ha confermato questo mercoledì che l'argentino Joaquin Correa ha subito un infortunio al tendine del flessore sinistro, dopo la vittoria per 1-0 in Champions League contro il Barcellona in quale 'Tucù' è stato titolare e ha fatto una buona prestazione. Il 'Tucù' era uno dei pezzi principali dello schema italiano Simone Inzaghi e una delle chiavi della vittoria sui blaugrana, visto che la sua velocità ha messo in difficoltà la difesa avversaria con i suoi movimenti. Tuttavia, ha dovuto lasciare al 56' della partita, visibilmente sconvolto. "gli esami clinici e strumentali effettuati su Joaquin Correa ..."

Nemmeno il tempo di gioire della vittoria sul Barcellona che in casa Inter si deve ancora una volta fare i conti con l'infermeria. Joaquin, come si legge dal comunicato ufficiale del club, è stato infatti sottoposto a esami clinici e strumentali che purtroppo hanno dato esito positivo. La diagnosi è di risentimento tendineo al ...Si ferma anche Joaquin. Nel corso di Inter - Barcellona, match valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023, il centrocampista argentino è stato sostituito ad inizio secondo ...Era uscito dolorante ieri sera nel corso del match di Champions League tra Inter e Barcellona, oggi i primi esami per Correa ed il comunicato del club.L'attaccante si è fatto male nella vittoria contro il Barcellona ed è in dubbio per la sfida di campionato con il Sassuolo ...