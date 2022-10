Sequestro di prodotti, quattordici denunciati nel tarantino Guardia di finanza (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno recentemente eseguito, sull’intero territorio provinciale, una serie di controlli finalizzati al contrasto dei fenomeni illeciti della contraffazione dei marchi registrati e della produzione e immissione in commercio di prodotti pericolosi per la salute del consumatore. In tale contesto operativo, sono stati condotti diversi interventi che hanno permesso di individuare e sottoporre a vincolo circa 17.000 prodotti. Tra gli articoli sequestrati vi sono materiale elettrico, giocattoli, accessori per telefonia, articoli per la casa e prodotti per la cosmesi risultati non rispondenti agli standard di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento, nonché calzature e articoli/accessori di ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno recentemente eseguito, sull’intero territorio provinciale, una serie di controlli finalizzati al contrasto dei fenomeni illeciti della contraffazione dei marchi registrati e della produzione e immissione in commercio dipericolosi per la salute del consumatore. In tale contesto operativo, sono stati condotti diversi interventi che hanno permesso di individuare e sottoporre a vincolo circa 17.000. Tra gli articoli sequestrati vi sono materiale elettrico, giocattoli, accessori per telefonia, articoli per la casa eper la cosmesi risultati non rispondenti agli standard di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento, nonché calzature e articoli/accessori di ...

