Scossa di terremoto di magnitudo 3 5 nel Genovese

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Undi3.5 è avvenuto a due chilometri a ovest da Davagna, in provincia di Genova, questa sera alle 23.41. E' quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro è stato a una profondità di 8 chilometri.A rassicurare i cittadini è anche il governatore di Regione Liguria Giovanni Toti, che su Facebook scrive: "Sono in costante contatto con la Sala operativa della Protezione civile regionale, l’assessore Giampedrone e abbiamo già sentito il sindaco di Bargagli, Sergio Casalini: per ora non risultano criticità e il 118 appena contattato non segnala emergenze". La primain Liguria era stata avvertita lo scorso 22 settembre, sempre di intensità pari a 4.1 e con epicentro Bargagli.