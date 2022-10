Sciopero Trenord in Lombardia | sabato 8 e domenica 9 ottobre | fasce di garanzia e motivi della protesta

(Di mercoledì 5 ottobre 2022): i lavoratori dell’azienda di trasporti insi fermeranno per 24 ore creando una serie di disagi ai viaggiatori. Ad acuire l’agitazione c’è la nondi alcuna fascia delle corse.in8 ediI lavoratori diincrociano le braccia tra8 e. L’agitazione è acuita dal fatto che non sono state annunciatedelle corse garantite. Infatti, lo stop ai servizi insarà tra le 21 die le 21 di. Se i ...

Nuovodei treniin Lombardia : l'8 - 9 ottobre, a cavallo del weekend, è prevista un'astensione dal lavoro dichiarata dalla Rappresentanza Sindacale del personale mobile e dal sindacato ......del Malpensa Express aderiranno allo, sarà comunque possibile arrivare in aeroporto con autobus diretti che partiranno da Milano e da Stabio . Nel fine settimana sul sito disaranno ...Disagi in vista nel weekend per chi si sposta in treno in Lombardia. Trenord ha annunciato un nuovo sciopero, dalle 21 di sabato 8 ottobre fino alle 21 di domenica 9. Lo stop di 12 ore è indetto da… L ...Attimi di tensione durante lo sciopero dei lavoratori Sda avvenuto nella mattina di oggi, mercoledì 5 ottobre, a Roma, quando la polizia ha reagito con violenza e caricato i corrieri che stavano ...