‘Saranno Campioni’: Nicole Arcangeli, l’attaccante che potrebbe cambiare il calcio femminile in Italia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il quotidiano sportivo Tuttosport ha indetto per la prima volta il premio European Golden Girl (esattamente come accade per il calcio maschile) per la miglior giocatrice Under 21 d’Europa di ogni stagione. Ebbene, nella lista delle prime quindici candidate c’è anche Nicole Arcangeli, forse il talento giovanile più cristallino nel panorama calcistico del Bel Paese. Nata il 23 ottobre 2003 a Rimini, Nicole ha incominciato a dare i primi calci al pallone nel Junior Coriano di Rimini, trasferendosi poi a Riccione per otto anni, fino al suo attuale tesseramento alla Juventus Women, squadra regina del movimento femminile calcistico Italiano che da pochi mesi, ricordiamolo, è passato al professionismo vero e proprio. I suoi genitori le sono sempre stati vicino e l’hanno assecondata in tutte ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il quotidiano sportivo Tuttosport ha indetto per la prima volta il premio European Golden Girl (esattamente come accade per ilmaschile) per la miglior giocatrice Under 21 d’Europa di ogni stagione. Ebbene, nella lista delle prime quindici candidate c’è anche, forse il talento giovanile più cristallino nel panorama calcistico del Bel Paese. Nata il 23 ottobre 2003 a Rimini,ha incominciato a dare i primi calci al pallone nel Junior Coriano di Rimini, trasferendosi poi a Riccione per otto anni, fino al suo attuale tesseramento alla Juventus Women, squadra regina del movimentocalcisticono che da pochi mesi, ricordiamolo, è passato al professionismo vero e proprio. I suoi genitori le sono sempre stati vicino e l’hanno assecondata in tutte ...

OA_Sport : #CALCIOFEMMINILE Nicole Arcangeli, un talento tutto da scoprire: ne parliamo nella nostra rubrica 'Saranno Campioni… - corsaroll : Questo @sscnapoli di #Spalletti è una meraviglia: primo e imbattuto in @SerieA, primo a punteggio pieno in… - salvaacm1899 : Che bella squadra il Napoli! #ajanap Saranno campioni d’inverno poi a febbraio caleranno come sempre! - enbiei_it : La prima partita della stagione visibile sul canale 9 sarà Olimpia-Brescia. I campioni in carica saranno visibili i… - InfinityLu75 : @Corriere Comunque i veri campioni sono coloro che commentano 'deve ucciderli tutti', 'no, saranno loro uccisi tutt… -

Tennis, a Firenze Berrettini a caccia di punti. Si ritira Sinner ...italiani di acquisire esperienza grazie alle wild card per il tabellone principale che saranno ...riportare il tennis di vertice in una citta' come Firenze e di poterlo fare con un parterre di campioni ... Qui Londra: Pioli lancia Dest, le ultime sulla formazione del Milan Commenta per primo Notte di coppe e di campioni. Il Milan vuole tornare grande anche in Europa e per riuscirvi servono le vittorie conto le ...con la sfida dello Stamford Bridge dove i rossoneri saranno ... ...italiani di acquisire esperienza grazie alle wild card per il tabellone principale che...riportare il tennis di vertice in una citta' come Firenze e di poterlo fare con un parterre di...Commenta per primo Notte di coppe e di. Il Milan vuole tornare grande anche in Europa e per riuscirvi servono le vittorie conto le ...con la sfida dello Stamford Bridge dove i rossoneri...