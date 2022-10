San Vittore | le detenute pestano Alessia Pifferi | lasciò morire di fame la bimba di 18 mesi

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Milano, 5 ott — La «giustizia del carcere» si è già messa in moto per, la 36enne rinchiusa a San(Milano) accusata di omicidio volontario per aver lasciatodi stenti laDiana: secondo quanto denunciato dalla sua legale, Solange Marchignoli, alcunel’avrebbero picchiata selvaggiamente approfittando dell’unica volta in cui non si trovava in isolamento. «È successo una settimana fa dopo la prima udienza in tribunale.stava raggiungendo una suora quando è stata aggredita dalle altreche le hanno tirato i capelli e schiaffeggiata. Questa donna ha molta paura di quanto le sta accadendo», ha riferito l’avvocato al Corriere. Il Gip: “era ...

È stata picchiata dalle altre detenute, in uno dei pochi momenti in cui non si trovava in isolamento. Alessia Pifferi, 36 anni, in carcere a(Milano) con l'accusa di omicidio volontario per avere abbandonato la figlia di 18 mesi a casa , da sola, per una settimana, è stata aggredita mentre stava raggiungendo una suora che la ...commenta Ad aggredire Alessia Pifferi , la donna che ha lasciato morire di stenti sua figlia Diana, di un anno e mezzo, sarebbe stato un gruppo di detenute presenti nel carcere dia Milano. Le donne avrebbero approfittato dell'unico momento in cui la donna non era in isolamento. La 36enne, infatti, stava raggiungendo una suora che le offre assistenza sin dai primi ... Alessia Pifferi è stata aggredita in carcere, lo comunica al suo avvocato che dichiara la situazione in televisione.MILANO, 05/10/2022 – (MSN) Ad aggredire Alessia Pifferi, la donna che ha lasciato morire di stenti sua figlia Diana, di un anno e mezzo, sarebbe stato un gruppo di detenute presenti nel carcere di San ...