Salvini sventola bandiere Lega | Viminale e flat tax E chiede anche presidenza Senato

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Una lista di ministeri, una lista di priorità, e ladel. Senza concedere niente alle pressioni che arrivano dall'esterno. Il Consiglio Federale dellasi conclude con un "mandato pieno" a Matteoa condurre in questo modo le trattative con gli alleati, puntando ad un governo "politico": gli obiettivi a livello di caselle ministeriali sono Interno, Infrastrutture, Agricoltura e Affari regionali o Riforme per l'autonomia; per ladeli leghisti propongono Roberto Calderoli in quello che viene definito "derby con La Russa"; i temi su cui insistere sono invece l'estensione dellaTax fino a 100.000 euro di fatturato e superamento della legge Fornero grazie a Quota41, revisione del Reddito di Cittadinanza e sblocco dei ...

infoitinterno : Salvini sventola bandiere Lega: Viminale, flat tax - riccardolavelli : @GrilloneGianlu1 @matteosalvinimi Dispiace vedere il profilo di una persona apparentemente intelligente che sventol… -

Tiscali Notizie

Ma appunto governo "politico", perchè quelli tecnici "li abbiamo già fatti", dice Giancarlo Giorgetti, e quella stagione "va chiusa", ribadisce. Tanto più che la Lega, rivendica il suo ...Lo sconto di Stato Lo Stato, quanto ci metterà lo Stato in soldi pubblici per limare l'aumento della bolletta, per farla grassa sì ma obesa no I trenta miliardi chenon solo come ... Salvini sventola bandiere Lega: Viminale, flat tax.E chiede Senato Sarebbero questi i ‘desiderata’ espressi dalla Lega nell’ambito della formazione del nuovo Governo. Nel corso del consiglio federale del Carroccio sono stati ipotizzati gli scenari futuri, ribadito l’ ...Milano, 4 ott. (askanews) - Una lista di ministeri, una lista di priorità, e la presidenza del Senato. Senza concedere niente alle pressioni che arrivano dall'esterno. Il Consiglio Federale della Lega ...