claudiafusani : Salvini detta agenda e ministeri, i nient di Meloni e i Tik Tok di Berlusconi - infoitinterno : La Lega blinda Salvini che detta le priorità: bollette, fisco, Fornero. E Giorgetti lo lancia. 'Torni al Viminale' - corradoval : @Gi71376847 È già una vergogna che non si renda conto che solo proporsi al ministero dell’interno toglie dignità a… - BertiMatteo_off : @ultimora_pol la prima ragione e' che l'ha detta Salvini. Ed e' sufficiente. - StefanoBartal1 : @Corriere_N A proposito, dato che la Lega-Salvini si è sempre detta estranea,ci pensate tu e il trota a i ridarci i… -

L'Ecodelsud.it

riunisce lo stato maggiore della Lega alla Camera ela lista dei ministeri in quota Lega e delle priorità di programma. A pochi metri e due rampe di scale Giorgia Meloni ha organizzato, ...Il partito comunque, in chiave tattica, insiste sulla candidaturaper il ministero dell'Interno. "Riteniamo Matteola figura più idonea a ricoprire quell'incarico" dice il capogruppo ... Lega: Salvini detta la linea e in Direzione tutti d'accordo a rivendicare tre e più ministeri Il leader della Lega cerca la prova mediatica di unità e forza. Convoca lo stato maggiore a Montecitorio dove le telecamere sono state tutte per Giorgia ...L’ex deputato combatte da tempo col segretario Matteo Salvini: "Mi disse che aveva più followers di me, ma ha mandato il partito a schiantarsi. Tanti mi chiamano, devo caricare il telefono tre volte a ...