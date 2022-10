Salario minimo | cosa dice la direttiva europea

fattoquotidiano : Salario minimo, via libera definitivo alla direttiva. Sindacati Ue: “Seguire l’esempio della Germania che l’ha port… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: La direttiva sul salario minimo dell’UE è ufficialmente approvata - EURACTIVItalia : La direttiva sul salario minimo dell’UE è ufficialmente approvata - aranciolucy : @nomfup Ma cosa vogliamo cambiare? Aboliamo i millemila contratti di lavoro? Facciamo salario minimo e contestiamo… - ZPeppem : RT @PossibileIt: Questa società ha normalizzato lo sfruttamento a tal punto che chi lavora 40 ore al mese per 700€ si “deve considerare for… -

La direttiva UE richiede agli Stati membri che hanno unlegale di introdurre processi che garantiscano che esso sia 'adeguato'. L'adeguatezza deve essere verificata regolarmente, in ...La riunione dell'Ecofin ha dato infine l'ultimo semaforo verde per la direttiva sulin Ue. La direttiva, già approvata a settembre in via definitiva anche dal Parlamento europeo, ...(Teleborsa) - A settembre, l attività economica del settore privato dell'eurozona è scesa al tasso maggiore da gennaio 2021, estendendo a tre mesi consecutivi la sequenza di declino. Sia ...A Lussemburgo si sono riuniti i ministri dell’Economia dei Paesi Ue. Al termine dell’incontro, il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, ha detto che l’Europa sta pagando un caro pre ...