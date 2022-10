Russia, la giornalista Marina Ovsyannikova in fuga dai domiciliari: «Sono innocente» (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La giornalista televisiva russa Marina Ovsyannikova, famosa per aver essersi mostrata a marzo dietro la conduttrice di un telegiornale della Tv di Stato russa con un cartello contro l’invasione russa dell’Ucraina, ha confermato di essere sfuggita agli arresti domiciliari. La donna era stata fermata con l’accusa di aver diffuso di notizie false. Come previsto dalla legge bavaglio russa entrata in vigore in otto giorni dopo l’inizio della guerra, Ovsyannikova avrebbe potuto passare in carcere fino a 15 anni. La giornalista, in un messaggio sul suo canale Telegram si è definita «completamente innocente». Aggiungendo che: «Dal momento che il nostro Stato si rifiuta di rispettare le proprie leggi, io mi rifiuto di rispettare le misure restrittive impostemi lo scorso 30 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Latelevisiva russa, famosa per aver essersi mostrata a marzo dietro la conduttrice di un telegiornale della Tv di Stato russa con un cartello contro l’invasione russa dell’Ucraina, ha confermato di essere sfuggita agli arresti. La donna era stata fermata con l’accusa di aver diffuso di notizie false. Come previsto dalla legge bavaglio russa entrata in vigore in otto giorni dopo l’inizio della guerra,avrebbe potuto passare in carcere fino a 15 anni. La, in un messaggio sul suo canale Telegram si è definita «completamente». Aggiungendo che: «Dal momento che il nostro Stato si rifiuta di rispettare le proprie leggi, io mi rifiuto di rispettare le misure restrittive impostemi lo scorso 30 ...

