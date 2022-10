Rugby League sotto shock | morto suicida Adam Walker | pilone della Scozia

ilgazzettino.it

È morto suicida, all'età di 31 anni, Adam Walker, pilone scozzese di, versione a 13 delmolto rinomata soprattutto in Australia. Una notizia che ha scosso tutto il mondo della palla ovale, ma che purtroppo non ha lasciato del tutto sorpresi e, anzi, ...Il mondo delè sotto choc per la scomparsa a soli 31 anni di Adam Walker , pilone scozzese di, versione a 13 del. L'ex giocatore della nazionale è morto suicida a causa di ansia e depressione che stava combattendo da tempo, ma lo sportivo faceva anche uso di stupefacenti. ... Adam Walker si è ucciso: l'asso scozzese del Rugby League aveva 31 anni. La differenza con il Rugby a 15 Soffriva di ansia e depressione, in passato aveva fatto uso di cocaina ed era stato sospeso dall’attività professionistica ...Si è ucciso il pilone scozzese Adam Walker, 31 anni, stella del Rugby League, il gioco a 13 da non confondere con il più diffuso rugby a 15, quello del Sei Nazioni.