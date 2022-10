Rugby femminile | Mondiali 2022 | le designazioni arbitrali per i match dell’Italia

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sono state diramate leper la Coppa del Mondodi: per l’Italia domenica 9 ottobre contro gli USA dirigerà la scozzese Hollie Davidson, mentre domenica 16 ottobre contro il Canada fischierà Sara Cox, infine la neozelandese Maggie Cogger-Orr arbitrerà la sfida di domenica 23 ottobre contro il Giappone. Clara Munarini dirigerà Galles-Scozia il 9 ottobre, Fiji-Sudafrica il 16 ottobre e sarà prima assistente in Nuova Zelanda-Scozia, infine Maria Beatrice Benvenuti sarà assistente in Fiji-Inghilterra (8 ottobre), USA-Giappone (15 ottobre) e Francia-Fiji (22 ottobre). ARBITRI ITALIA COPPA DEL MONDOI giornata – Girone B – 09.10.22 – ore 12.45 locali (1.45 ITA) USA v Italia Arb. Hollie Davidson (SRU) AA1 Julianne ...

Queste, dunque, le quattro favorite d'obbligo per un posto in semifinale e per il titolo. Possibili sorprese Beh, sicuramente non possiamo escludere proprio l' Italia , che nelle amichevoli estive ha ...... Caterina Mazzotti (Judo, categoria - 63kg), Michela Turcanu (Judo, categoria over), Sara Nestola (5000 metri femminili) BRONZO " Squadra diseven, Squadra volley, Sebastiano ...Continua il viaggio di Sky Sport alla scoperta delle Azzurre impegnate in Nuova Zelanda per la Coppa del Mondo Femminile di rugby. L'Italia debutta - live su Sky Sport Arena- nella notte tra sabato e ...Presentata la selezione regionale, nel weekend al via il campionato di Serie A: esordio a Roma Domenica scorsa, presso la Sala Consiliare del Comune di Montegranaro, si è tenuta la presentazione della ...