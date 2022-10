Roma, Zaniolo sempre più vicino al rinnovo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nicolò Zaniolo è pronto a rinnovare con la Roma: decisive le parole di Mourinho al calciatore, che lo hanno convinto a sposare il progetto Nicolò Zaniolo avrebbe deciso di rinnovare alla Roma. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il fantasista, avrebbe deciso di rimanere quindi in giallorosso. Decisiva nella decisione di rimanere nella capitale sarebbe state la volontà di Mourinho, che avrebbe convinto Zaniolo a sposare la causa Romanista. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nicolòè pronto a rinnovare con la: decisive le parole di Mourinho al calciatore, che lo hanno convinto a sposare il progetto Nicolòavrebbe deciso di rinnovare alla. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il fantasista, avrebbe deciso di rimanere quindi in giallorosso. Decisiva nella decisione di rimanere nella capitale sarebbe state la volontà di Mourinho, che avrebbe convintoa sposare la causanista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

