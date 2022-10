Roma perde sportelli bancari (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La desertificazione bancaria colpisce senza pietà anche la Capitale. Tra dicembre 2011 e il mese appena chiuso, Roma e la sua area metropolitana hanno perso oltre un terzo degli sportelli fisici delle banche: da 2.067 si è scesi a 1.298 sportelli. Una variazione che, se in linea con quanto accade a livello nazionale (-30% circa di chiusure) ha determinato un decremento a livello locale degli impieghi bancari pari allo 0,9%, in parziale controtendenza rispetto sia al dato nazionale (-13,6%) che a quello di Milano, altra piazza finanziaria di primaria grandezza, dove nello stesso periodo si registra invece una diminuzione del 10,6%. A metterlo nero su bianco è una ricerca della First Cisl Roma e Lazio. Che segnala la «sensibile ricomposizione settoriale operata nel periodo considerato ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La desertificazionea colpisce senza pietà anche la Capitale. Tra dicembre 2011 e il mese appena chiuso,e la sua area metropolitana hanno perso oltre un terzo deglifisici delle banche: da 2.067 si è scesi a 1.298. Una variazione che, se in linea con quanto accade a livello nazionale (-30% circa di chiusure) ha determinato un decremento a livello locale degli impieghipari allo 0,9%, in parziale controtendenza rispetto sia al dato nazionale (-13,6%) che a quello di Milano, altra piazza finanziaria di primaria grandezza, dove nello stesso periodo si registra invece una diminuzione del 10,6%. A metterlo nero su bianco è una ricerca della First Cisle Lazio. Che segnala la «sensibile ricomposizione settoriale operata nel periodo considerato ...

tempoweb : #Roma perde sportelli bancari #5ottobre #iltempoquotidiano - MeteoNonnaRoma : Svejate, a nonna! Che tra 'n quarto d'ora sorge er #sole! Mica te vorrai perde l'#alba? E annamo! #roma - NatoInterista1 : RT @JacomoJuventi: L'#Inter perde contro l'Udinese e la Roma, ma riesce a stradominare il Barcellona. Non capisco ed è bello, chapeau. Pazz… - valexjuve : @Franciwinwar Milan perde in campionato? HA VINTO inter contro la Roma vince? Ha perso Inter ha vinto vs Barcellona Idem Napoli ahhaha - mrmiriambutter : RT @JacomoJuventi: L'#Inter perde contro l'Udinese e la Roma, ma riesce a stradominare il Barcellona. Non capisco ed è bello, chapeau. Pazz… -