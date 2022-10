Roma | nascondono la cocaina nel seggiolone della figlia | arrestata coppia di pusher

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)– Prosegue senza sosta l’attività antidroga da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di, coordinati dalla ProcuraRepubblica di, che ha consentito, negli ultimi giorni, di eseguire diversi blitz nella Capitale, dal centro storico alle periferie, e di arrestare 7 persone per reati inerenti agli stupefacenti. In particolare, unadi cittadini peruviani – lui 42enne con precedenti e lei 41enne – è stata notata dai CarabinieriStazioneMontespaccato mentre si aggirava con fare sospetto a bordo di un’auto lungo via Arnaldo Canepa prima di fare rientro in casa, nella stessa via. I Carabinieri hanno fermato i due conviventi e hanno deciso di perquisire la loro abitazione dove hanno rinvenuto vari involucri contenenti in totale 266 ...