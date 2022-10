Roma, il gol di Turone diventa un film. Ecco quando esce (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Turone segna al Comunale di Torino. La Juve è in ginocchio (e anche in 10). La Roma è a un passo da uno storico sorpasso-scudetto.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 5 ottobre 2022)segna al Comunale di Torino. La Juve è in ginocchio (e anche in 10). Laè a un passo da uno storico sorpasso-scudetto....

AliprandiJacopo : Assist contro la Juventus. Gol contro l’Inter. Un messaggio al suo passato e a chi non ha creduto in lui.… - abolrish : @LorenzoManfro @deliux9 Il punto è che quelli sono gli errori che fa un portiere che esce, e magari se è bravo in u… - siamo_la_Roma : ?? 'Er gol de Turone era bono' ?? La storica rete annullata diventa un film ?? Le parole degli autori e la data di u… - forzaroma : Sogno in fuorigioco. “Er gol de Turone era bono”: l’incubo romanista è un film #ASRoma - roma_magazine : GAZZETTA - Napoli, Raspadori come Romario e Aguero, da rivedere la giocata sul gol dell'1-3 -