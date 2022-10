(Di mercoledì 5 ottobre 2022) . E’ il risultato dell’ordinanza che il sindaco ha firmato lo scorso 24 giugno. Il dispositivo del Campidoglio ha limitato l’impiego dei cavalli e degli altri animali usti nel traino die carretti per buona parte dell’estate. L’ordinanza di Gualtieri non si è limitata a far riferimento a specifici livelli di temperatura ma introduceva nuovi parametri a tutela degli animali quali l’umidità presente nell’aria, la ventilazione e l’irraggiamento solare, estendendo dalle 11 alle 18 il divieto di circolazione delle ‘’. Aiè comunque stato vietato l’esercizio, in condizioni di superamento dei 35 gradi centigradi di temperatura. L'articolo proviene da Italia Sera.

Radio Colonna

Il Sindaco di. Roberto Gualtieri , rende noto che ' i cavalli dellequesta estate sono stati fermi per 32 giorni a causa di elevati livelli di rischio calore: da giugno a settembre ...... la ventilazione e l'irraggiamento solare, estendendo dalle 11 alle 18 il divieto di circolazione delle ''. Ai vetturini è comunque stato vietato l'esercizio, in condizioni di superamento ... Roma: in estate stop cavalli ‘botticelle’ per 32 giorni Roma, Botticelle: vetturini fermati per 32 giorni. E’ il risultato dell’ordinanza che il sindaco ha firmato lo scorso 24 giugno. Il dispositivo del Campidoglio ha limitato l’impiego dei cavalli e degl ...Trentadue giorni senza botticelle. E’ questo il risultato prodotto dall’ ordinanza che il sindaco ha firmato lo scorso 24 giugno . Il dispositivo siglato dal numero uno del Campidoglio ha limitato l’i ...