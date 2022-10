Risultavano al lavoro, ma erano in giro per fatti loro: chieste le condanne per due ‘furbetti del cartellino’ (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Furbetti del cartellino. Sono due i medici veterinari dell’Asl di Latina, in servizio tra Pontinia e Sabaudia, a processo per truffa, per un’inchiesta coordinata dal Sostituto procuratore della Repubblica Giuseppe Miliano e condotta dai Carabinieri del Nas che hanno scoperto che i due professionisti erano regolarmente assenti dal posto di lavoro seppure il loto cartellino risultava, invece, regolarmente timbrato. Le richieste del Pubblico ministero Ieri pomeriggio nell’ambito del processo il Pubblico ministero di udienza Daria Monsurrò ha chiesto le condanne per i due indagati: uno a due anni e otto mesi, l’altro a due anni e quattro mesi. La pubblica accusa nel formulare le richieste ha specificato come i due veterinari, per quanto risultassero in servizio, andavano in giro a svolgere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Furbetti del cartellino. Sono due i medici veterinari dell’Asl di Latina, in servizio tra Pontinia e Sabaudia, a processo per truffa, per un’inchiesta coordinata dal Sostituto procuratore della Repubblica Giuseppe Miliano e condotta dai Carabinieri del Nas che hanno scoperto che i due professionistiregolarmente assenti dal posto diseppure il loto cartellino risultava, invece, regolarmente timbrato. Le ridel Pubblico ministero Ieri pomeriggio nell’ambito del processo il Pubblico ministero di udienza Daria Monsurrò ha chiesto leper i due indagati: uno a due anni e otto mesi, l’altro a due anni e quattro mesi. La pubblica accusa nel formulare le riha specificato come i due veterinari, per quanto risultassero in servizio, andavano ina svolgere ...

