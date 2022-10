Rimossi dalle strade di Napoli 34 veicoli abbandonati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli Agenti dell’Unità Operativa Scampia, dell’Unità Operativa Affari Generali e del Nucleo, hanno prelevato in via Vecchia Comunale di Miano, via Carratore, via dell’Epitaffio, via Mianella, cupa S. Cesarea, via Vicinale a Piscinola, vico II Ponte a Miano, via Janfolla, via Vasco Pratolini, via Comunale Margherita rione 25/80 e via Miano a Piscinola, 34di cui 29 auto e 5 moto, tutti privi di copertura assicurativa ed in stato di abbandono, detenuti ed utilizzati impropriamente come deposito di suppellettili di ogni tipo, finanche a servizio di un’impresa di traslochi. I caschi bianchi hanno provveduto a far rimuovere, oltre a diverse strutture in cemento, al momento trovate libere, ma palesemente ...