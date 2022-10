Rifiuti bruciati con la legna, alberi tagliati per prendere più incentivi, legami con i clan: cosa c’è dietro il sequestro della centrale a biomasse di Cutro (Crotone) (Di mercoledì 5 ottobre 2022) “Se questi qua, non sia mai, cacciano davvero gli incentivi, abbiamo finito di spacchiare (sguazzare, è finita la pacchia, ndr) tutti quanti”. Così due fornitori di cippato dell’impianto a biomasse legnose di Cutro (Crotone) commentavano le proposte parlamentari di eliminare i sussidi alla produzione di energia dalla combustione di legna, nel luglio 2018. L’intercettazione è inserita nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip del Tribunale di Catanzaro che ha disposto l’arresto di 31 persone (due sono irreperibili), indagate per associazione per delinquere di stampo mafioso, e il sequestro dell’impianto a biomasse di Cutro, insieme ad altre sette imprese boschive della provincia di Crotone e quattro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) “Se questi qua, non sia mai, cacciano davvero gli, abbiamo finito di spacchiare (sguazzare, è finita la pacchia, ndr) tutti quanti”. Così due fornitori di cippato dell’impianto alegnose di) commentavano le proposte parlamentari di eliminare i sussidi alla produzione di energia dalla combustione di, nel luglio 2018. L’intercettazione è inserita nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip del Tribunale di Catanzaro che ha disposto l’arresto di 31 persone (due sono irreperibili), indagate per associazione per delinquere di stampo mafioso, e ildell’impianto adi, insieme ad altre sette imprese boschiveprovincia die quattro ...

