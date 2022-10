Raspadori come Romario, quello che fa sul gol di Zielinski è fantastico – VIDEO (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Giacomo Raspadori come Romario in Ajax-Napoli lo scrive Gazzetta dello Sport: segna due gol ed è decisivo sul gol di Piotr Zielinski. Una partita da incorniciare quella del giocatore ex Sassuolo che gioca un po’ a sorpresa da titolare, visto che tutti avevano dato Simeone dal primo minuto. Raspadori veniva da due match con la Nazionale, in cui aveva segnato altrettanti gol decisivi per accedere alle Final Four di Nations League. Invece Luciano Spalletti ha scelto lui come terminale offensivo degli azzurri. Raspadori ha ripagato con due reti, ma anche con una prestazione fantastica. Gazzetta – Raspadori come Romario in Ajax-Napoli “Consiglio per chi ama il calcio raffinato, intelligente e moderno. Per chi pensa che un ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Giacomoin Ajax-Napoli lo scrive Gazzetta dello Sport: segna due gol ed è decisivo sul gol di Piotr. Una partita da incorniciare quella del giocatore ex Sassuolo che gioca un po’ a sorpresa da titolare, visto che tutti avevano dato Simeone dal primo minuto.veniva da due match con la Nazionale, in cui aveva segnato altrettanti gol decisivi per accedere alle Final Four di Nations League. Invece Luciano Spalletti ha scelto luiterminale offensivo degli azzurri.ha ripagato con due reti, ma anche con una prestazione fantastica. Gazzetta –in Ajax-Napoli “Consiglio per chi ama il calcio raffinato, intelligente e moderno. Per chi pensa che un ...

